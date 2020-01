Sin asistencia: Los verdaderos aventureros del Dakar

Además de participar en el rally más peligroso del planeta, trabajan como militares, mecánicos o dentistas, pero ahí están corriendo el Dakar al lado de los profesionales y despertando así admiración de Fernando Alonso: son los pilotos de moto que afrontan la prueba sin asistencia, haciendo de ellos “los verdaderos aventureros del rally”.

Son incluso una categoría oficial (la 'G2.2 Maratón') de la carrera, que reúne a los motoqueros con poco presupuesto, sin asistencia y con un mínimo equipaje. Solo un baúl metálico de 80 litros de capacidad donde los competidores deben meterlo todo: herramientas, piezas de recambio, mono y botas de recambio. Cada noche en el campamento recuperan su baúl para reparar ellos mismos sus motos para enfrentar la siguiente jornada.

En esta edición, en Arabia Saudita, fueron 41 en la salida de Yedá, el pasado 5 de enero. De 17 nacionalidades y una sola mujer. El jueves, en la previa de la llegada a Qiddiya, solo quedaban 28 en la competencia. El francés Patrice Carillon afirma que en esta categoría lo que hacen es rodar durante la jornada y por la noche deben darse tiempo para ocuparse del tema mecánico de sus motocicletas. Carillon además, con 55 años es de profesión restaurador-hotelero y lleva 12 Dakar a cuestas.

En su baúl, transporta desde Francia bidones de aceite, filtros, piezas de recambio... ¿Y una foto de su familia? "Ehhh, no. Mis hijos han compartido tantas veces conmigo esto, han viajado tanto a través de lo que he hecho, que ya no necesito nada de eso, ya son grandes", explica el francés.