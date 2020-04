Soldados y marineros recibirán "Bono Universal"

El "Bono Universal" de bs 500, es una ayuda económica dictada por el Gobierno, para las personas mayores de 18 años que no reciben salario de ningún tipo ni sean beneficiarios de algún bono del Estado (como la Renta Dignidad, el Bono Juana Azurduy, Familia u otro). En primera instancia no a este bono, no ingresaban militares o marineros, sin embargo, en las últimas horas, el ministro de Defensa, Luis Fernando López, informó que todos los soldados y marineros de las Fuerzas Armadas (FFAA), como reconocimiento al trabajo que realizan durante esta emergencia sanitaria por el coronavirus, podrán realizar el cobro de este bono social.

"En las Fuerzas Armadas que todos los marineros y soldados mayores de 18 años, dando cumplimiento del Decreto emitido por la presidenta Jeanine Áñez, podrán recibir el bono universal de Bs 500", afirmó el ministro López.



Así mismo, explicó que todas las pequeñas y grandes unidades deben coordinar con el Comando en Jefe de las FFAA para realizar el pago del bono de manera ordenada.



El Ministro dijo que la entrega del bono a las tropas militares es muy justo y necesario, "porque ellos patrullan todos los días por distintas calles de Bolivia controlando el cumplimiento de la cuarentena para evitar la propagación del coronavirus".



Finamente la autoridad agradeció a todos los soldados y marineros por la labor que realizan diariamente durante la emergencia nacional por el coronavirus.

"Agradezco a sus familias por haber confiado este año a sus hijos en el servicio militar, familias de los soldados bolivianos siéntanse orgullosos (as), sus hijos ya son uno héroes".