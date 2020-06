Sony presento su nueva consola de juegos la PS5

Todo ocurrió en la presentación de los primeros juegos de la consola. Hacia el final de la aproximadamente hora y media de muestra de tráilers de los primeros títulos, apareció en gloria y majestad la Playstation 5.

La consola PS5 incluye un diseño en blanco y negro para combinar con el nuevo controlador que se incluirá en la caja. Esta consola ha sido diseñada para colocarse solo verticalmente debajo de un televisor o monitor.

La sorpresa ha sido mayúscula cuando Sony ha confirmado que lanzará dos versiones de PS5, una con unidad óptica (Blu-ray 4K) y otra totalmente digital, un movimiento que, como recordarán muchos de nuestros lectores, llevó a cabo en su momento Microsoft con la Xbox One All Digital. Cabe esperar que el precio de venta de la versión sin unidad óptica sea, como mínimo entre 50 y 100 dolares más barato que el de la versión con unidad óptica, pero todavía no hay nada definitivo. Ambas consolas tendrán una base de especificaciones común, formada por:

Procesador Zen 2 de 8 núcleos y 16 hilos a 3,5 GHz (máximo).

GPU Radeon RDNA 2 con 2.304 shaders a un máximo de 2,23 GHz.

Trazado de rayos acelerado por hardware.

16 GB de memoria GDDR6 unificada

SSD de 825 GB con una velocidad de hasta 5,5 GB/s (datos no comprimidos).

Chip de sonido 3D Tempest.

Mando DualSense con respuesta háptica.

La nueva PS5 saldrá a la venta en Navidad y aún no se tiene un precio oficial.