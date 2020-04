Su ex abusó de su hijo y le dieron detención domiciliaria por el coronavirus

Una medida que ha consternado a una población argentina, la Justicia benefició con la prisión domiciliaria a un hombre acusado de violar a su hijo cuando tenía ocho años, todo por el riesgo de contagio de coronavirus, debido a que sufre asma. La madre de la víctima recibió la noticia con indignación y dijo que tiene miedo "por la seguridad" de su familia.

Menos de 20 cuadras y una tobillera electrónica son apenas lo que separa al presunto abusador de la casa donde siguen viviendo su hijo y su exmujer, quien lo denunció hace dos años. Ahora, la mujer contó que no duerme por las noches y junto con su madre se turnan para hacer "guardia" por temor a que el hombre irrumpa en el lugar con intenciones de venganza.

“No entiendo la decisión que tomó el Juez, si es por el coronavirus, creo que en la cárcel estaría más resguardado”, manifestó la mujer en diálogo con Radio Nacional Iguazú, y con angustia se preguntó : “Qué posibilidades hay de que él no se escape o me mate o nos mate, ese es mi miedo”.

"(El juez) me había dicho que no podía encarcelarlo porque se presentó cada vez que fue citado y era un buen trabajador”, afirmó la madre de la víctima, que después de todo el infierno que tuvo que atravesar se vio forzada a decirle a su hijo que su papá había salido de la cárcel.

"Primero se asustó un poco, pero busqué darle tranquilidad. En esa charla me pidió que le compre un cuchillo con funda para poder defenderse”, contó dolida, y concluyó: “Me da miedo (la prisión domiciliaria) porque me odia, se puede escapar o lo que es peor, hacer alguna macana. Esa tobillera no garantiza nada”.