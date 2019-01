Suspenden audiencia de Fernando Subirana, acusado por destrozos del TED

Santa Cruz, Bolivia Santa Cruz, Bolivia

La Sala Penal Tercera de Instrucción en lo Penal, a cargo del vocal Zenón Rodríguez, determinó la tarde de este viernes suspender la audiencia de apelación de medidas cautelares del concejal de La Guardia, Fernando Subirana, que permanece recluido en el penal de Palmasola acusado por el incendio y destrozos del Tribunal Electoral Departamental (TED) ocurrido el 11 de diciembre.

El motivo de la suspensión se dio debido al retraso de la audiencia que estaba prevista para las 15:00 en el Palacio de Justicia, pero que ante otras audiencias que transcurrieron durante la mañana la misma fue fijada para las 17:00 de esta tarde, empero, no se instaló.

La abogada del TED, Amparo Rondón, informó que la audiencia de apelación fue reprogramada para el próximo miércoles 16 de enero a las 16:00, con presencia del acusado.

Samuel Durán, abogado del acusado, manifestó que Subirana no se presentó a la audiencia de apelación puesto que no era necesario su presencia. Por su parte Rondón, afirmó que a pesar de que 5 de los 7 ya salieron en libertad, de igual manera se les va a seguir un proceso civil y penal por los destrozos en el edificio electoral, para que paguen los daños ocasionados y que aún no han sido cuantificados.

Durán acotó que Subirana continúa con licencia en su cargo como concejal y que aún mantiene su curul. En el Concejo de La Guardia advierten que el 21 de diciembre solicitaron un informe del proceso al juzgado segundo que lleva el caso, sin embargo, hasta el momento no dieron una respuesta.