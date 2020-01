Suspenden la declaración de Arce por caso FONDIOC

La mañana de este miércoles el exministro de Economía y candidato del Movimiento Al Socialismo, Luis Arce Catacora, llegó hasta el Ministerio Público para emitir su declaración en el marco de la investigación por presunto desvío de recursos económicos del Fondo de Desarrollo Indígena (Fondioc).

Acompañado de su abogado y exministro de gobierno, Wilfredo Chávez, Arce ingresó a la fiscalía sin emitir ningún tipo de declaración ante los medios de comunicación.

Minutos después de su ingreso se informó que la declaración fue suspendida para que su defensa tenga acceso al cuaderno de investigaciones.

Según los procedimientos normativos la declaración deberá ser reprogramada.

Desde tempranas horas un grupo de militantes del MAS instalaron una vigilia en la puerta del Ministerio Público para expresar su apoyo al candidato quien al salir de la institución afirmó ser inocente.

"Hemos venido como lo he mencionado yo no tengo absolutamente nada que ocultar, soy un hombre transparente hemos venido a declarar, he mencionado en la sesión de esta mañana la forma en la que he sido notificado, ni siquiera yo había hecho migración no tenía el sello en mi pasaporte, bajaba las gradas automáticas para quienes conocen el aeropuerto y ahí un policía uniformado me toma y me dice que tiene que notificarme para una declaración el día de hoy, yo no tengo problema y aquí me tienen ustedes y he venido a declarar porque yo no tengo nada que ocultar, yo no soy ningún corrupto, yo no soy ningún ladrón", aseguró Arce ante los medios de comunicación.