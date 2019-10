Nenhum obstáculo será grande, se a sua vontade de vencer for maior! Filmaker @davealmeiida amanhã será um grande dia ! MISS BUMBUM WORLD 🌎 ME SINTO CONFIANTE E PREPARADA !

A post shared by 𝙎𝙪𝙯𝙮 𝘾𝙤𝙧𝙩𝙚𝙯 (@suzycortezoficial) on Sep 29, 2019 at 2:58pm PDT