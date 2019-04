Tarta de arroz con leche 💕🤩 Comparte con nosotros la fotografía de tu tarta terminada, nos encanta que cocines junto a nosotros .. Insumos: Masa: 2 tazas harina 120 gr mantequilla Sal 1 huevo 1 cda vainilla 3 cda azúcar Arroz con leche: 1 lt Leche Canela ¾ taza azúcar ½ taza arroz 100 ml Crema de leche 4 cda leche condensada nestle Decoración: Azúcar impalpable Canela en polvo #CocinerosBolivianos

A post shared by Cocineros Bolivianos (@cocinerosbolivianos) on Apr 17, 2019 at 9:03am PDT