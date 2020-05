Tcnl. Luis Fernando Céspedes nuevo gobernador de Palmasola

Mediante una conferencia de prensa, Arturo Murillo, ministro de Gobierno, anuncio que durante la jornada destituyo de su cargo como Gobernador de Palmasola al Cnel. Wilfredo Coca y en su lugar ingresará el Tcnl. Luis Fernando Céspedes, quien horas después de ser posesionado, se dirigió a dialogar con los familiares de los reos en las puertas del centro penitenciario.

"Lo primero que se ha hecho es cambiar al gobernador de la penitenciaría. He ordenado anoche su cambio, porque no ha tomado las medidas que se debían haber tomado, en el tema de la salud yo no juego ni un milímetro. El momento que me di cuenta que no se hizo he ordenado su cambio", afirmó Murillo.

Asimismo, afirmó en que se deben y se tomarán las medidas necesarias dentro del penal para evitar la propagación del virus, implementado nuevos catres para los reclusos, además de atención medica con el ingreso de doctores y enfermeras.

"Compraremos medicamentos y habilitaremos espacios de aislamiento para los posibles contagiados por el coronavirus", agrego la autoridad.

Por su parte, el Tcnl. Luis Fernando Céspedes, nuevo Gobernador, afirmó que sus primeras acciones serán realizar los trabajos de prevención al Covid-19 anunciados por el ministro Murillo, además de reinstalar el orden dentro del centro.

Finalmente comunicó que la salida del Cnel. Wilfredo Coca del cargo, se debe a que él cuenta con una enfermedad de base.