"Tom Cruise está muy viejo para realizar películas de acción"

El autor de Jack Reacher, Lee Child, aseguró que el actor de cine, Tom Cruise, es demasiado viejo para las películas de acción, y que con 57 años de edad debería dedicarse a interpretar otro tipo de personajes.

Durante una entrevista manifestó que “suena extremadamente condescendiente, pero creo que es un buen consejo para él. Es demasiado viejo para estas cosas”.

Vale la pena recordar que Cruise ha participado en películas como La guerra de los Mundos, El último Samurái, la saga de Misión Imposible, por mencionar algunos filmes que ha realizado el afamado actor estadounidense.

Thank you all for making #MissionImpossible Fallout such a success! We make these movies for you, and I’m so glad you’ve enjoyed it. pic.twitter.com/bzWgdYqpUZ