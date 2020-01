Cochabamba, Bolivia Cochabamba, Bolivia

El ministro de Trabajo, Óscar Mercado, afirmó que el feriado del Día del Estado Plurinacional, 22 de enero, no está en discusión ni evaluación para su anulación por lo que su cumplimiento se llevará a cabo esta gestión.

"Nosotros como Ministerio de Trabajo no somos los que definimos el feriado, sí regulamos la actividad que se realizará en esas oportunidades. Ya veremos más adelante si pasa algo con el feriado del 22, pero hoy soy muy claro, es un tema que no está en mesa, que no está siendo considerado", afirmó este miércoles en Cochabamba.

Mercado aseguró que se emitirá instrucciones respecto a la fecha, para que los sectores público y privado tomen sus previsiones con los trabajadores dependientes. Indicó que los feriados instituidos por norma, se cumplirán a cabalidad.

La autoridad agregó que no está descartado que, pese a que el Día del Estado Plurinacional fue promulgado mediante un decreto supremo por el Ejecutivo, en los 15 días que restan para esta fecha, una similar norma la puede suprimir.