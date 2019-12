Un hombre obligaba a su hijastro a arrodillarse por horas sobre granos de trigo

Rusia Rusia

Un niño, de 8 años, tuvo que ser operado con anestesia general para quitarle grandes trozos de piel de sus rodillas, en la que se incrustaron los granos afilados de trigo después de los crueles y repetidos castigos de su padrastro en la ciudad siberiana de Omsk en Rusia. Serguéi Kazakov, de 35 años, obligaba al menor a permanecer arrodillado desde 30 minutos hasta 9 horas sobre estos granos como castigo por la supuesta mala conducta del menor, una de ellas por el solo hecho de llegar tarde de clases.

Según informa el Comité de Investigación local, la madre del niño, Alina Yumasheva, de 27 años, estaba al tanto de los acontecimientos pero no intervino en la situación, alegando que aprobó las acciones de su esposo porque creyó que serviría de escarmiento al menor.

Отчим пытал ребенка, заставляя стоять коленками на гречке в Омске https://t.co/DohFEhAdFo — Furfuroll (@Furfuroll) December 15, 2019

"Nos pareció efectivo este método: el trigo se vierte en un paquete y la persona castigada se pone de rodillas sobre él. Yo misma probé a hacerlo, efectué un experimento, me puse de rodillas y no me dolió. Por lo tanto, le permití aplicarlo como castigo", explicó la madre de la víctima a los medios.

El pasado 11 de mayo, después de otro castigo de su padrastro, el niño no pudo soportarlo y acudió a una vecina para contarle lo que había sucedido. La mujer vio el estado lamentable del niño y llamó la ambulancia que tuvo que ingresar al menor para su posterior cirugía. Además de quitarle la piel con los granos de alforfón incrustados, los médicos diagnosticaron al niño con "desnutrición proteico-energética" por no haber comido bien durante varios días. Los investigadores encontraron los videos de las torturas.

El hombre dejaba al niño castigado en el cuarto sobre los granos de trigo sarraceno y, para asegurarse de que el menor lo cumplía, controlaba el proceso con una cámara web.

Este 16 de diciembre, en el Tribunal de Distrito de Omsk, se celebró la primera vista del caso penal, incoado contra el padrastro y la madre del niño, acusados de torturar al menor, causar daños deliberados a su salud y de incumplir con sus obligaciones paternales.

Ya durante la investigación, Kazakov fue detenido y está bajo custodia, mientras que la madre del niño está en libertad bajo el compromiso de no salir de la localidad. Los acusados se declararon parcialmente culpables del delito.

Inmediatamente después del inicio del caso penal por iniciativa de las autoridades investigadoras, el niño fue retirado de la familia y llevado a un centro de rehabilitación social, donde estuvo hasta el comienzo del año escolar en septiembre.

Actualmente, el niño vive con la madre, que por el momento tiene la patria potestad, pero las autoridades de tutela brindan al menor asistencia y apoyo social, pedagógico y psicológico de manera continua.

La próxima audiencia del Tribunal está programada para el 19 de diciembre. Los acusados enfrentan sentencias de hasta 7 años de prisión.