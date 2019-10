Verónica Castro y sus múltiples secretos

México México

Una vez la caja de pandora se ha abierto, será difícil que se cierre sin que muchas cosas salgan a la luz, ante esto los famosos deberían estar preparados, porque todo secreto, así como toda mentira, termina descubriéndose en cualquier momento, como el caso de Verónica Castro y detalles de su vida que nunca antes se habían destapado.

En 1987 Verónica protagonizó exitosamente la telenovela 'Rosa salvaje', en donde una de las villanas fue Felicia Mercado. Tiempo después de que terminó el proyecto, surgieron versiones de que Felicia había se había involucrado sentimentalmente con Enrique Niembro, la pareja de Verónica para aquel entonces.

Recientemente el diario El Universal publicó en su columna Alfombra roja un fragmento de una entrevista que tuvo con Mercado, quien desmintió la acusación. "Nosotros peleamos porque ella había pensado que yo le había quitado al marido, bueno, al papá de uno de sus hijos y la verdad no, lo conocí en una fiesta nada más y de ahí nunca más lo volví a ver", aseguró.

Enrique Niembro, padre de Michel Castro, fue el hombre con el que la villana de "Rosa salvaje" se relacionó. La actriz negó rotundamente el hecho y dijo que le gustaría limar asperezas con 'La Vero', aunque aseguró que no ha tratado de contactarla: "No la ando buscando, pero si la pudiera encontrar, claro con mucho gusto".

"Definitivamente yo no tuve problemas con ella, sí me encantaría decirle 'oye de verdad no fue', ya pasó mucho tiempo y la verdad no tiene caso tener conflictos a estas alturas de la vida por algo que pasó hace muchos años, y que no pasó"

Verónica Castro y Enrique Niembro se conocieron en 1979 y tres años después nació Michel, hijo que tuvieron durante su relación. Niembro es un empresario que no estaba relacionado con el espectáculo. La relación con Verónica no perduró porque él era un hombre casado, así lo dijo Castro en una entrevista con la revista argentina SU en 2013, la cual reseñó el portal La Opinión.

"Era un empresario bodeguero que no tenía nada que ver con el ambiente artístico, creí que esta vez acertaba y quedé nuevamente embarazada, pero no resultó lo que yo esperaba, porque otra vez era un hombre casado y tenía varios hijos con otras".

Sin embargo, el pasado mes de agosto el diseñador Mitzy, quien era un amigo cercano de la actriz, dijo que la causa de la ruptura fue porque la familia del empresario no aceptaba la relación, incluso, dijo que cancelaron la boda días antes de la fecha establecida. Sin embargo de ese amor que no puedo concretarse en el altar Verónica y Enrique tuvieron un hijo en común Michel Niembro.

"Ella estaba comprometida y fue a probarse el vestido el jueves y se casaba el sábado, ella estaba embarazada de Michel, yo le estaba poniendo el vestido cuando le habló Enrique y le dijo que la boda se cancelaba porque sus papás no le dieron el permiso y si se casaba lo desheredaban, en ese momento se me desmayó Vero'ahí y se canceló la boda".