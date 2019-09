Yolanda y Verónica en el ojo de la tormenta

México México

Yolanda Andrade le mando un mensaje conciliador a la actriz de 66 años, luego de que saliera a la luz su relación sentimental con ella.

En un tono más tranquilo pero sin perder la firmeza, la conductora confesó algunas de las consecuencias con las que ha tenido que lidiar al salir a la luz el tema de la boda con la mamá de Cristian Castro.

Además de insultos, Yolanda recibió amenazas de muerte a través de las redes. Así que, sin retractarse en ningún momento de lo que dijo lanzó una disculpa pública por todo el lío formado y por si había ofendido a alguien.

Como ella misma indicó, lo único que quiso fue contar una historia de amor que fue una de las más hermosas que ha vivido.

"Yo lo que quiero es paz", recalcó. Sobre los insultos y mensajes que ella y Castro intercambiaron, Yolanda dijo "Me parece que ya no nos queda, no está bien, no está correcto como mujeres, se salió fuera de control, lo que en algún momento fue bonito se convirtió en algo quizás para el otro lado vergonzoso".

Sin embargo, la presentadora de 48 años insiste en que su amor fue sincero y de verdad, "Para mí fue importante, para mí sí fue relevante, yo en ese momento sí estaba enamorada, y si ahorita eso le causa a esa persona vergüenza o desprestigio, esa es su vida y parte de mi vida fue ella. No tiene nada de malo, no hicimos nada de malo"

Incluso, la presentadora del show "Montse & Joe", a través del programa de su amigo y periodista Gustavo Adolfo Infante, le mandó un mensaje a la hermana del productor José Alberto "El güero" Castro, donde aseguró que si hizo daño pedía disculpas.

También agradeció al conductor que confirmara que las fotos de la comentada boda sí existen y no son ningún invento, ya que él las vio con sus propios ojos.

"En ningún momento yo he dicho mentiras, sí dije la verdad y si la verdad ofendió a personas lo siento mucho", expresó sincera y un poco cansada de todo lo que está pasando.

Además recalcó que ella no fue quien sacó a la luz pública el tema de la boda y le pidió a Gustavo Adolfo Infante que pusiera las grabaciones que lo comprobaban.

Acto seguido, se puede apreciar en las imágenes una entrevista que dio Verónica Castro, ahí se le cuestionó si había tenido alguna relación sentimental con una mujer, a lo que ella respondió:

"No me ha venido ninguna a pedir matrimonio, pero qué lindo sería ¿no? Pero no, no me ha llegado la pareja gay que me venga a pedir matrimonio. Bueno, hubo una que sí me pidió matrimonio, pero no sé si soltar el nombre porque… y además le dije que no".

Tal vez con estas últimas palabras de Yolanda Andrade se ponga punto final a un tema en el que existen dos versiones diferentes, además de una de gran polémica mediática.