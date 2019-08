Villegas dejará de ser técnico del seleccionado el  viernes  

Súper Deportivo.- Eduardo Villegas no recibe respuesta de los directivos federativos respecto a su plan de trabajo y fuentes cercanas al presidente César Salinas aseguran que los clubes profesionales le bajaron el pulgar.

Este viernes, en reunión de Comité Ejecutivo, se analizará el informe presentado por Villegas tras la participación del seleccionado en Copa América y posteriormente los dirigentes tienen planificado oficializar el alejamiento del profesional cochabambino.

“Evidente ha cambiado la óptica de aquel Villegas elegido por el pueblo hasta este momento. Hay voces discordantes dentro de los clubes y los mismos hinchas del fútbol. Pero la decisión se tomará en base a informes”, manifestó Héctor Montes, directivo de La Federación Boliviana de Fútbol.

Por su parte, el entrenador asegura que no ha recibido respuesta del presidente César Salinas para reunirse y aprobar microciclos planificados. “Si supiéramos algo lo diríamos, no nos han manifestado nada, simplemente que hay observaciones a nuestro informe”, sentenció Villegas al momento de remarcar que además se le comunicó sobre la imposibilidad de pactar amistosos. “Nos dijeron que no habrían amistosos porque no quieren jugar con nosotros y eso es totalmente negativo”, dijo.



