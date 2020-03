Vinto tiene nueva alcaldesa en reemplazo de Arce

Vinto, Cochabamba Vinto, Cochabamba

Julieta Alcocer Montaño asume como alcaldesa interina de ese municipio, el concejo municipal la designó y posesionó, luego de la suspensión de Patricia Arce (MAS), por 30 días y sin goce de haberes.

Alcocer fue elegida con 5 votos a favor y 4 en contra. Arce fue alejada del cargo porque no informó sobre el destino de 21 millones de bolivianos, en su descargo la ex autoridad indicó que no tuvo el tiempo necesario para presentar los informes.

“En realidad son procesos administrativos, ya que Arce no envió más de 40 procesos de contratación al legislativo. En virtud a ello se le enviaron varias notas y se la remitió en última instancia a la comisión de ética”, indicó la autoridad interina.

Pobladores de la zona sur y norte mantienen tapiada la Alcaldía por tercer día, la vigilia continúa y exigen la anulación de la resolución con la que el Concejo Municipal suspendió a Arce.