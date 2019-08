Vivía en la casa del asesino porque no tenía a dónde ir con sus cuatro hijos

Santa Cruz, Bolivia Santa Cruz, Bolivia

Vecinos de la urbanización Valle Sánchez, familiares de las víctimas y todo el país, se encuentra consternados por el crimen de Walter Ruperto Monasterio Villarroel (46), contra sus dos hijos y sus dos hijastros, una adolescente de 15 años, una niña de 5 años, un niño de 4 años y un bebé de 2 años en la urbanización Valle Sánchez, en el barrio Acualand, la tarde jueves.

Guadalupe Avelo Rojas, madre de las víctimas explicó que sus hijos se quedaban al cuidado del asesino y lamentó que tres de sus hijos estaban sin estudiar porque no tenía dinero y el sujeto no la ayudaba con los gastos de manutención. Ella explicó que convivían en la casa del perpetrador porque no tenía dónde vivir con sus cuatro hijos.

“Vivía de la caridad de su familia” dijo la madre, quien agregó, “intentamos convivir todos”.