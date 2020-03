Volveremos a brindar: Lucía Gil le canta al mundo en estos días tristes

España España

"Volveremos a Brindar", es el tema que está circulando en las redes sociales y que anima a la gente ante la pandemia del coronavirus, pues entrega un mensaje de esperanza.

Lucía Gil es una cantante, actriz y presentadora española quien se hizo conocida por ganar el concurso de Disney Channel My Camp Rock.

En estos tiempos difíciles, Lucía, ha querido llegar al corazón de todos en el planeta a través de una canción.

"He compuesto esta canción (con una edición propia de una cuarentena, del tirón) víctima de las horas encerrada. Por nosotros y por los que nos están cuidando. Este es el país que me gusta. El que se junta para luchar sin armas, se divierte, se anima, se quiere, se apoya. Me siento orgullosa y estoy convencida de que pronto saldremos de esta".

'Volveremos a Brindar'

Días tristes, nos cuesta estar muy solos,

buscamos mil maneras de vencer la estupidez.

Meses grises, es tiempo de escondernos,

tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez.

Pero son las ocho y has salido a aplaudir a tu ventana,

me dan ganas de llorar.

Al vernos desde lejos, tan unidos,

empujando al mismo sitio,

solo queda un poco más.

Volveremos a juntarnos,

volveremos a brindar.

Un café queda pendiente nuestro bar.

Romperemos ese metro,

de distancia entre tú y yo.

Ya no habrá una pantalla

entre los dos.

Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes,

confiar más en la gente, ayudar a los demás.

Mientras tanto, otros cuidan los pacientes,

un puñado de valientes

que hoy tampoco dormirán.

.