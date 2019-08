WhatsApp e Instagram cambiarán de nombre

De acuerdo con The Information, Facebook quiere cambiar el branding de las aplicaciones y llamarlas “Instagram from Facebook” (Instagram de Facebook) y “Whatsapp from Facebook” (WhatsApp de Facebook). El formato es similar al que utiliza para Workplace, llamado “Workplace by Facebook”, su herramienta de colaboración para equipos. Después de realizar los cambios, los usuarios verán los nuevos nombres de las aplicaciones en la página de acceso y en los portales para descargar aplicaciones, entre otros sitios.

El cambio se debe a que Mark Zuckerberg, el CEO de Facebook, siente que Facebook no ha recibido el reconocimiento que merece por el éxito de ambas empresas desde que las compró. En una declaración a The Information, Facebook afirmó que quiere “comunicar de forma más clara los productos y los servicios que son parte de Facebook”.

Se trata de un cambio que no va a afectar al funcionamiento de las aplicaciones, al menos de momento, y que únicamente pretende dar mayor visibilidad a la marca principal lo que podría ser beneficioso en ciertos aspectos pero negativo en otros.

Considerando que a las personas no les suele gustar cuando Facebook se mete en Instagram, Facebook es la razón por la cual ves más publicidad en Instagram, la decisión de la empresa es curiosa. Además, Facebook está perdiendo usuarios mientras Instagram y WhatsApp siguen creciendo. Uno se tiene que preguntar el efecto que tendrá añadir el nombre de una plataforma que está perdiendo popularidad a dos plataformas que están en auge.

Dado que Zuckerberg es el dueño, no hay mucho que se puede hacer cuando quiere hacer una flexión y dejar claro quién es el que manda.