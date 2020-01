William Levy sigue con Elizabeth sólo por sus hijos

Miami, EE.UU. Miami, EE.UU.

William Levy y Elizabeth Gutiérrez, llevan una relación intermitente desde hace años, debido a las constantes infidelidades del cubano; sin embargo, aunque parecía que éste ya había decidido sentar cabeza y permanecer con su esposa, una amiga de ambos contó que él ya no quiere saber nada de su esposa, pero que siguen compartiendo el mismo techo por el bien de sus hijos.

Lamentablemente ya no son pareja. Levy a confesado que ya no ama a Elizabeth y que estar a su lado se ha vuelto un martirio; sin embargo, por el bien de sus hijos, siguen viviendo juntos en su casa de Miami, pero cada quien duerme por su lado en camas separadas, como extraños.

Por su parte Elizabeth, sigue amando con todo su corazón al actor y confía en que por si solo cambie pronto de parecer; William no lo hace porque está promocionando su película y no desea que se desvíe la atención por problemas personales, ya no quiere escándalos, pero para sus amigos, es más que evidente lo de su separación. Se tratan muy poco; cada quien llega por su cuenta y se van de la misma forma.

Si siguen juntos es porque Elizabeth le rogó que lo hicieran para no afectar a sus hijos, que están pasando por la adolescencia. Ella le propuso dormir en camas separadas, con tal de retenerlo, y Levy aceptó y le respondió que sólo lo haría por ellos, pues los ama y lo que menos quiere es afectarlos. Han estado en la misma casa, pero no tienen ningún tipo de contacto, sólo cuando sus hijos lo requieren. Para aparentar ante los medios, han seguido asistiendo a diferentes eventos y alfombras rojas, pero no se les ve juntos y muchos ya sospechan.

A principios de diciembre, William presentó su primera película como productor, director y actor, y aunque Elizabeth estuvo en el evento para apoyarlo, él no quiso posar con ella ante las cámaras, le hizo tremendo desplante. Sin duda alguna William marcó su distancia con ella, incluso cuando le preguntan por ella, muy incómodo y en actitud déspota, contesta, "Creo que viene al rato". Por supuesto que ella llegó después, se sentó por separado y al final se fue solita, parecía una invitada más y no la esposa.

Al parecer no se alejan, porque quieren que todos crean que las cosas siguen bien o que son amigos, pero para Elizabeth, todo esto es muy doloroso. Por ahora es indiscutible que no dirán nada, puesto que están viendo cómo tratarán el tema con sus hijos. Seguramente William ya tiene otra aventura y por eso tomó esta abrupta decisión; además, a Eli ya le advirtió que en cuanto encuentre a otra mujer con la que quiera tener algo bien, se irá de la casa para rehacer su vida.