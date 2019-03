Xiaomi trabaja en carga completa de la batería en 17 min

Lo que estamos viendo últimamente sobre todo en los móviles de primera línea es una mejora sustancial de la carga rápida, pero lo que promete ahora Xiaomi con Super Charge Turbo es un tiempo de carga imbatible a día de hoy.

De este modo, el fabricante se suma a esa lista de marcas que ya han introducido su propio sistema de carga rápida, como OPPO y esa Super VOOC que ya comprobamos en el OPPO Find X y que ya nos pareció sorprendente. En el Xiaomi Mi 9 pudimos comprobar que ya hicieron un buen trabajo con la carga inalámbrica, logrando tiempos de carga con cable, así que veamos qué es lo que han anticipado ahora.

No se ha tratado de una presentación al uso, sino de un anticipo que ha tenido a bien mostrar Lin Bin, cofundador y presidente de Xiaomi. En su perfil de Weibo publicó un vídeo que mostraba de lo que es capaz Super Charge Turbo, la nueva tecnología de la casa que en este caso además enfrentaban a la de OPPO que ya hemos mencionado.

De momento lo que sabemos es que el sistema Super Charge Turbo usa una potencia de 100 vatios, lo cual está bastante por encima de lo que hemos estado viendo en cargas rápidas en los distintos fabricantes. Por un lado tenemos los 50 vatios de Super VOOC que ya hemos comentado (recurriendo a un cargador de 10 voltios y 5 amperios), y están también los 40 vatios de la SuperCharge de Huawei, los 55 vatios de Super MCharge de Meizu y los 32 vatios de QuickCharge 5.0 de Qualcomm.

De este modo, este sistema usa casi el doble de potencia de las tecnologías actuales que más permiten, quedando la duda del voltaje y el amperaje. Parece probable que sea un cargador de 20 voltios y 5 amperios, de modo que al final el cargador sea quien soporte el calor producido y que éste no pase al teléfono, aunque habrá que ver cómo es ese cargador para que pueda soportar una y otra vez el calor generado con esa potencia.



En el anuncio no se dijo nada más, en Phone Radar apuntaban a que la tecnología sería presentada hoy 26 de marzo en China pero a estas horas (en las que el día en China ya está avanzado) aún no se ha confirmado nada. Lo que sí ha confirmado Lu Weibing, presidente de Redmi (la nueva submarca de Xiaomi), es que la nueva tecnología de carga entrará en producción en masa según traducen en The Next Web de Weibo, así que podríamos ver que Super Charge Turbo se inaugura en algún Redmi.

En todo caso, la verdad es que toda mejora a este respecto se agradece y cierto es que una carga rápida es algo muy positivo de cara al uso continuado de un terminal, especialmente si se es un heavy user o éste tampoco brilla por su autonomía. Veremos si es este año cuando Xiaomi da el golpe en la mesa con esto y si otros le igualan o superan.