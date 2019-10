Zidane admite que rumores sobre su salida del Madrid afectan duelo con Galatasaray

Zinedine Zidane reconoció que las constantes especulaciones sobre su futuro como técnico del Real Madrid han afectado la preparación para el partido del martes contra Galatasaray por el Grupo A de la Liga de Campeones.

El Madrid aterrizó en Estambul en medio de cuestionamientos por la derrota 1-0 el fin de semana ante el Real Mallorca, su primera caída en la Liga esta temporada, lo que permitió al Barcelona arrebatarle a los blancos el primer lugar de la tabla.

"No te voy a decir que no me molesta lo que están diciendo, me molesta, pero todo lo que tengo que hacer es dar el máximo y pensar positivamente", dijo el lunes en una rueda de prensa Zidane, quien ganó tres veces la Liga de Campeones de forma consecutiva como entrenador del Madrid.