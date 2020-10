“Me amenazaba con matarme y comer mis restos”

Cochabamba, Bolivia

La madre de Teodoro I. (34), no pudo soportar más los maltratos y amenazas a las que era sometida, era golpeada con palos, producto de esto tiene varios hematomas en el cuerpo, por esto denunció a su hijo a la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (Felcv).

Su hijo fue enviado a la cárcel de “El Abra”, por el delito de violencia doméstica y psicológica, la mujer de 53 años es de escasos recursos económicos, sobrevive con la venta de frutas, contó que su hijo le quitaba el dinero que generaba y cuando se compraba un celular también se lo robaba.

“Me apena lo que está pasando, pero ¿Qué voy hacer? Tenía miedo, ni podía dormir en la casa, donde los vecinos dormía, me iba donde mi papá o incluso a la iglesia, incluso llegue a dormir en la calle. Durante la cuarentena he sufrido mucho”, relató.

Pese a todo fue al juzgado a llevarle ropa y algunos alimentos, para que su hijo no sufra ni de hambre o frío, en medio de lágrimas cuenta que antes no era así, asegura que un hombre responsable, padre de familia con un hijo de 9 años, pero todo cambió por el consumo de la droga.

“Tenía su auto, tenía su pareja y su hijo, con marihuana se ha perdido (…), busco ayuda para olvide la marihuana, le he llevado al psiquiátrico pero me pidieron dinero, pero no tengo”, lamentó con ojos llorosos.