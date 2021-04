“Mi hija casi fue secuestrada, si no hubiera peleado, se la hubieran llevado”

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

Una joven fue víctima de un intento de secuestro el miércoles 21 de abril por el Cementerio General. La mujer forcejeó, pudo liberarse pero fue arrastrada y atropellada por el taxi donde intentaron subirla, está herida y por miedo no realizó su denuncia.

“Estaba volviendo a mi casa por la acera y he sentido que un auto ha venido, pero tampoco sentí que bajo mucho de velocidad, me agarraron del brazo izquierdo, era un hombre moreno que se hizo quemar por el sol, me intentó subir al auto (...)”, contó a la Red Uno.

Mientras conversaba con nuestro medio indicó el gran temor que sintió al pensar que podrían llevársela. “Si me llevan de aquí me van a usar para trata de órganos (…) Sólo recordé lo que me dijo mi hermano, si alguien les quiere hacer algo directamente a su parte baja, yo le golpeé ahí”.

La víctima se defendió pero uno de los antisociales la sujetó del alcohol en gel que tenía colgado al cuello, la arrastraron y agarraron de los cabellos, fueron minutos de lucha, donde soltaron a la joven, pero el auto le pasó encima de la mano derecha, lastimándola.

“Según yo el que estaba conduciendo le ha dicho ya vámonos, yo siento que todo ha pasado rápido, porque cuando me he levantado mis zapatos estaban lejos, todo votado”, relató.

La mamá de la víctima de intento de secuestro dijo que su hija está traumatizada, relató que ella salió a llevar flores para su abuela a las 13:00 cuando ocurrió el hecho, ahora pide ayuda a las autoridades.

