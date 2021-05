“No sabemos si mi hermano está vivo”, dijo la hermana de Omar Ordóñez

Cochabamba, Bolivia

Un mes y medio después que la vocal Mirtha Montaño le dio libertad bajo fianza a Omar Alejandro Ordoñez Arias, la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) y la Fiscalía allanaron tres domicilios en busca del feminicida sentenciado a 30 años de cárcel.

Fueron hasta su casa en la comunidad Huasacalle y la de sus familiares en Cliza y Sacaba pero no lo encontraron. Su hermana dijo que no saben nada de él desde el día que fue beneficiado con libertad.

La hermana de Omar, dijo que no saben dónde se encuentra y no lo han visto desde el día que le dieron libertad irrestricta, indicó que recibió amenazas de muerte y temen que este sin vida.

“No sabemos nada de él, desde el martes que se fue a la audiencia y no regresó. No lo hemos vuelto a ver, desconocemos si sigue vivo o muerto. Estaba amenazado con matarlo (…) No sabemos nada”, declaró su hermana.