¿Qué hay detrás del meme de Luciana Acosta y Diego Viamont?

Cochabamba, Bolivia

Bastó un gesto captado a nivel nacional para que iniciara una lluvia de memes. Todo ocurrió durante un contacto informativo, cuando la presentadora Luciana Acosta daba paso a Diego Viamont.

Sólo fueron segundos, pero la imagen se hizo viral, con los ojos mirando hacia arriba y una cara de particular molestia, fue inmediatamente captada por cientos, que no dudaron en hacer screenshot a la pantalla.

“Justamente así se va desarrollando este gran operativo de la Red Uno de Bolivia y en Cochabamba Diego Viamont”, en esas últimas palabras es que la expresión le ganó a Luciana.

Y empezaron a llover los memes, con frases como: “Mi ex diciendo que cambio, y yo sabiendo su discurso de memoria”, “Cuando te cruzas con tu ex la tóxica que aún no te supera”, dando rienda suelta a la creatividad.

La gente se pronunció por redes sociales, mostrando su apoyo y cariño a Diego, incluso crearon un challenge #NoSeMetanConElDiegoChallenge

Diego Viamont aclaró la situación que se viralizó en redes sociales. El periodista expresó: “He recibido cientos de mensajes, cientos de memes y demás. Pero lo que debo decir es que hubo un error de realización ahí, y por su puesto Luciana no hizo ese gesto a mi persona, ella es una excelente profesional. Pero esto sucede en televisión”.

Luciana tomó los memes con mucho humor y simpatía, dijo: “Detrás de cámaras pasan un mundo de cosas y dentro de eso está ese gesto que hice, que no era para Diego. Al final sólo queda reírse y a veces por un error de dedo salen al aire”.

Ambos colegas de trabajo quedaron fascinados por la cantidad de memes que surgieron, tomaron con mucho humor la situación que se dio por un error técnico.