“Son dos meses que no aparece mi hijo. ¡Ayuda señor presidente!”

Cochabamba, Bolivia

El vocero de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Alexander Vargas, informó que se dos allanamientos a dos viviendas, dentro la investigación por la desaparición del arquitecto Ariel Rodríguez, de quien se desconoce su paradero hace dos meses.

Esta acción se realizó en inmuebles de La Paz y Quillacollo, donde colectaron algunos elementos que están siendo analizados por investigadores asignados al caso. Apuntó que, tienen previsto otras actuaciones en coordinación con la Fiscalía.

Recordemos que un juez envió con detención preventiva a Edwin C.B. y Lucio A.M. por el delito de trata y tráfico de personas. El arquitecto Ariel Rodríguez Orellana está desaparecido desde el 23 de octubre cuando salió a trabajar y no regresó.

La madre de Ariel, María del Carmen Orellana, llegó del municipio de Arani para exigir justicia y pedir celeridad en las investigaciones. Aseguró que los detenidos habrían hecho un “pacto de silencio” porque no dan elementos que permitan encontrar a su hijo.

"Son dos meses que no aparece mi hijo. ¡Por favor ayúdeme señor Presidente Arce Catacora, ayuda! Ni cuerpo, ni vivo no hay, no sé qué más hacer (...) Quiero encontrar a mi hijo”, pidió en medio de lágrimas durante entrevista con El Mañanero.