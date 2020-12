11 canes de raza rescatados de un domicilio, estaban en mal estado

Quillacollo, Cochabamba

La representante del refugio Narices Frías, Claudia Martínez, rescató 11 perros de raza de un criadero en Quillacollo; pero aún permanecen cautivas tres hembras preñadas. Los animales eran usados para reproducción, estaban en pésimas condiciones de salud.

Martínez afirmó que recibió una llamada de una niña que le contó el caso y le mando videos para que vea el estado de los animales. Se dirigió sola a la zona Primero de Mayo, en Quillacollo, y procedió a pedirle a la dueña que le entregue a los canes. El fin de todos los perros era el mercado.

“Pedí en redes que me ayuden y vengan porque me daba miedo que llamen a más personas y me peguen, como alguna vez lo han hecho”, contó.

Todos fueron puestos en rehabilitación en el refugio Narices Frías; y tres permanecen internados debido a su condición crítica. Las razas que encontraron son Golden, Shar Pei, Husky Siberiano y chapitas. En el rescate colaboraron GEOS y el SAR Bolivia, los canes tenía entre 10 a 15 kilos menos del peso normal.

La dueña no quiso entregar a perritas que estaban preñadas y retuvo a una Pug, una Husky y una Shar Pei.

“Cuando le dije que me quería llevar a la Pug, la dueña me dijo ‘me tienes que pagar 1.000 dólares porque eso es lo que cuesta’. Me cerró la puerta y ya no me quiso abrir más. Vamos a iniciar una acción penal y vamos a pedir la intervención de la Fiscalía para sacar a esos perros con una orden”, indicó la voluntaria.