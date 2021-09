11-S: Ascenso de talibanes al poder decepciona a exmilitares que los derrocaron

Cargando...

Mundo

Los exmilitares que arriesgaron sus vidas para someter a un régimen terrorista, así como los familiares de los fallecidos en combate, sienten que todo ha sido en vano a medida que los talibanes se apoderan nuevamente de Afganistán.

Como Jack Cummings, un exintegrante de la fuerza militar británica en Afganistán que perdió ambas piernas durante su segunda misión en el país de Medio Oriente. Al ver los últimos acontecimientos, escribió un mensaje que fue compartido en redes sociales:

"¿Valió la pena? Probablemente no. Parece que perdí mis piernas por nada. Que mis compañeros murieron en vano. Estoy enojado, estoy triste, me siento traicionado. Perdí mis piernas por nuestro país y ver lo que está sucediendo en Afganistán es horrible y desgarrador. Me ha dejado totalmente en un sinsentido y sé que no soy el único. Hablando con mis compañeros, todos lo sienten. Y algunos están luchando en este momento".

El sentir general de los veteranos que se han expresado sobre los recientes acontecimientos en Afganistán coincide con lo que expresaba Jack Cummings, puesto que para ellos 20 años es poco para tantas vidas perdidas en la guerra y que ahora los talibanes se estén apoderando nuevamente del país al que le devolvieron la libertad y que ahora ésta se ve contra la pared a punto de ser sometida.

Mike Jason, un coronel retirado del ejército de EE.UU., estuvo en activo 24 años y le cuesta creer cómo el Talibán recuperó Afganistán en unas pocas semanas.

"Es frustrante. Es enloquecedor. La velocidad a la que comenzó a colapsar lo hace muy difícil de entender. Es más rápido que nuestra capacidad para procesar nuestras experiencias de los últimos 20 años. Cuando llegamos a Afganistán, fue una lección de empatía, trabajar en culturas extranjeras, ver un país hermoso con una rica historia. ¿Valió la pena? ¿Valió la pena mi papel? En ese momento pensé que había hecho algo bueno, pero ahora necesito tiempo para reflexionar", señala el coronel.

EE.UU. perdió a más de 2.000 militares en los 20 años de campaña en Afganistán y otros 20.000 resultaron heridos, mientras que Reino Unido vio más de 450 muertes entre sus filas. Lo ocurrido en ciudades como Kabul no solo ha afectado a los militares en retiro, sino también para aquellos que vieron a sus seres queridos morir en suelo afgano.

La manera tan rápida en la que los talibanes retomaron el poder, sin embargo, fue algo que resulta lógico para algunos exmilitares Michelle Dunkley, de la Fuerza Aérea de EE.UU., dice estar decepcionada de la forma en que EE.UU. encaró la retirada.

"Es muy triste. Me siento tan mal por todos los afganos. ¿Hicimos una evaluación completa de las capacidades del ejército afgano? No lo creo. Entrenamos a pilotos de helicópteros. Supuestamente entrenamos a sus soldados. Pero aparentemente no hicimos un buen trabajo", añade Dunkley, quien estuvo en Afganistán en 2016.

El estadounidense Kyle Hanson, quien estuvo en combate de 2006 a 2012, responsabiliza al gobierno de Donald Trump y Joe Biden por la situación actual.

"La guerra es una extensión de la política. Nuestro ejército hizo todo lo posible y nuestros políticos nos defraudaron a nosotros y a los afganos. No me sorprende lo rápido que cayó el ejército afgano: se dio a los talibanes mucho tiempo para prepararse y se les dieron fechas casi exactas para trabajar. Se sabía que esto sería lo que sucedería cuando nos fuéramos", expresa Hanson.

El coronel estadounidense Mike Jason citaba a un compañero suyo que dijo:

"Creamos un ejército para un país que aún no existía. El ejército afgano no sentía lealtad hacia un gobierno que consideraba corrupto e ilegítimo. No sé si más tropas estadounidenses hubieran detenido lo inevitable. No sé si cualquiera que haya trabajado en el terreno esté particularmente sorprendido por el resultado", sostiene.

Mike Jason, ha estado intercambiando mensajes de texto con un alto oficial afgano escondido en este momento. Su familia está escondida. Hay una crisis de la vida real. Para los veteranos, esto no se trata de nosotros en este momento. Nuestros amigos están hoy en peligro real. Aún no ha terminado. Jason indica que no es momento de sentir lástima por uno mismo, sino ver más allá y encontrar prontas soluciones.

Para Matt Zeller, un exmilitar estadounidense que luchó en Afganistán, Washington debería mover cielo y tierra para salvar a los afganos que colaboraron con las fuerzas ocupantes. Cualquier afgano que abandonemos lo estamos dejando a una versión moderna de los nazis. Lo triste es que las familias todavía están de duelo. No puedo imaginar por lo que están pasando.

Zeller asegura que varios colegas se han quitado la vida en los últimos años y que esas vidas también fueron valiosas, pero el dolor y muchos motivos los llevaron a la dura decisión de acabar con su humanidad, porque todo llega a un punto que ya es demasiado difícil seguir.