Biden: "EEUU actuará rápidamente contra el terrorismo en Afganistán si es necesario"

La toma del gobierno de Afganistán por parte de los talibanes y después de las imágenes dramáticas en el aeropuerto de Kabul, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, interrumpió sus vacaciones para volar a la Casa Blanca y dar un mensaje sobre el conflicto que se profundizó en los últimos días.

"El equipo de seguridad y yo vamos a estar monitoreando la situación y estamos ejecutando el plan que tenemos para responder a todo tipo de contingencia, incluyendo el colapso rápido que estamos viendo ahora", arrancó Biden en la Casa Blanca.

Luego dijo que EE.UU. "actuará rápidamente" contra el terrorismo en Afganistán "si es necesario". Al mismo tiempo, Biden sostuvo que mantiene "firmemente" su decisión de retirarse de Afganistán. Y admitió que Afganistán cayó más rápido de los esperado ante los talibanes.

"Como presidente soy vehemente en que nos centremos en las amenazas que nos enfrentamos hoy y no en las del pasado. La amenaza terrorista ha tenido metástasis, más allá de Afganistán, en Somalía, Siria, ISIS que intenta crear un califato en Siria e Irak, y establecer filiales en países de África y Asia", dijo el presidente estadounidense.

"Estas amenazas han captado nuestra atención y nuestros recursos, hemos realizado misiones contra terroristas y diversos grupos en distintos países, donde no tenemos presencia militar permanente. Si fuera necesario lo haríamos también en Afganistán", agregó el mandatario estadounidense.

Y consideró que esas medidas "permiten estar muy enfocados en las amenazas directas contra los Estados Unidos para actuar en forma decisiva y rápida".

A su vez, apuntó a su antecesor, Donald Trump: "Cuando llegué a la presidencia, el ex presidente Trump estaba negociando con los talibán. Según su acuerdo, las fuerzas de Estados Unidos iban a salir de Afganistán el 1 de mayo de 2021. Después de que asumí la presidencia, las fuerzas armadas que habían pasado a 15.500 americanos a 2.500 tropas en el país. Y los talibanes tenían la mayor fuerza militar desde 2001".

"Tuve que decidir si seguía y cumplía ese acuerdo, o si me preparaba a volver a luchar contra los talibanes. No habría un cese del fuego después del 1 de mayo, no se protegería a nuestras fuerzas, no habría estabilidad, solo una correalidad. O cumplíamos el acuerdo y bajábamos las fuerzas o tenía que enviar más tropas y entrábamos en la tercera década del conflicto", explicó.

Y aclaró: "Defiendo mi decisión firmemente, después de 20 años, lo he aprendido por las malas. Nunca es un momento adecuado para sacar a las fuerzas estadounidenses. Teníamos los riesgos claros, habíamos planeado cualquier tipo de contingencia, pero prometí que iba a ser claro siempre al pueblo norteamericano y esto ha sucedido de una forma más rápida de lo que habíamos anticipado".

A su vez, se refirió al presente: "Los líderes políticos de Afganistán se han rendido, las fuerzas militares han colapsado. El desarrollo de lo que ha pasado la última semana refuerza que tenemos que estar en Afganistán ahora y es la decisión adecuada. Las tropas norteamericanas no deben luchar y morir en una guerra que las fuerzas afganas no están dispuestas a luchar".

Por otro lado, hizo hincapié en los fondos para la infraestructura en la guerra: "Hemos gastados más de 3 mil billones de dólares, hemos equipado a las fuerzas afganas, equiparables a lo de alguno de nuestros socios de la OTAN, les hemos pagado el sueldo, hemos facilitado el mantenimiento de su fuerza aérea, algo que los talibanes tienen", enumeró.

"Les hemos dado todas las oportunidades para que ellos marcaran su propio futuro, lo que no podíamos darles era las ganas para luchar por su futuro", dijo en un duro pasaje.

"Está mal hacer que las tropas estadounidenses se queden cuando las tropas afganas no se han quedado", concluyó. Y apuntó a los líderes políticos de Afganistán, incluso mencionó la palabra corrupción.

"No voy a repetir los errores del pasado. No nos vamos a quedar indefinidamente", aclaró Biden.