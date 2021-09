15 personas fueron detenidas acusadas de avasallamiento portaban petardos y un cachorro de dinamita

El abogado de las presuntas víctimas, denunció este viernes, en la ciudad de La Paz, que los propietarios son agredidos constantemente, aseguró que ellos tienen todos los documentos de propiedad y viven en el lugar más de 20 años.

“Son un grupo de legítimos propietarios, tienen su título de propiedad, su folio real, tienen su catastro, tienen testimonio, tienen todo, pero los otros vienen y avasallan, no tienen papeles no tienen nada, los avasallan los golpean”, manifestó el abogado.

Por su parte los propietarios afirman que este este grupo de avasalladores estaría atemorizando a pobladores del sector.

“Con tanto sentimiento y sacrificio me hice mi casita lavando arena, me hice mi casa, ahora me robaron mi motor, bomba de agua me han robado”, afirmó una de las víctimas.