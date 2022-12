450 pasajeros quedaron atrapados en Perú y no pueden llegar a Bolivia

Cargando...

La representante de la Cámara de Transporte, Beatriz Patón, informó que alrededor de 450 pasajeros que pretendían llegar a Bolivia quedaron atrapados en Perú debido a la crisis política y las movilizaciones que se registran en ese país.

“Ahorita están parados unos 10 buses en la carretera, tanto de Arequipa, de Ilo y del Cusco”, informó Patón a tiempo de indicar que entre los pasajeros están turistas.

Señaló que también que existen cientos de transportistas parados sin poder cumplir con su ruta. Añadió que tanto los pasajeros como los choferes ya no tienen qué comer y están en condiciones inadecuadas.

“Están pidiendo ayuda, lo que nosotros hemos pedido al Gobierno que den esa facilidad para que los escolten a los buses y puedan llegar a sus destinos, porque ahora no sabemos cómo vamos a cruzar, no los dejan pasar y no tienen qué comer los turistas”, señaló.

