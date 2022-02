7 de los 14 aprehendidos en el desbloqueo de K'ara K'ara tienen medidas sustitutivas

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

En la intervención policial para el desbloqueo de la protesta de los antivacunas, realizado el martes, se aprehendieron a 14 personas que fueron remitidas al Ministerio Público. Hoy, se realizó la audiencia de medidas cautelares de 8, que duró más de cuatro horas. Se les acusó de fabricación, comercio y tenencia de sustancias explosivas; atentado contra la seguridad de los servicios públicos y asociación delictuosa.

El menor de edad quedó en libertad y fue entregado a su familia. Los demás tienen medidas sustitutivas.

"La autoridad fiscal no ha podido demostrar los riesgos procesales por los que se estaría concurriendo estos delitos. En ese entendido, la autoridad judicial ha dispuesto las medidas sustitutivas: tienen prohibición de concurrir al lugar de los hechos, de comunicarse con autoridades determinadas y una fianza económica de 30 mil bolivianos", explicó la abogada.

Previamente, el Comandante de la Policía, Rubén Lobatón, indicó que se identificó a la persona que daba declaraciones durante los días de bloqueo, lanzando amenazas a los efectivos policiales y arengando a los bloqueadores a no dejar pasar a nadie. "Ya sabemos de quién se trata", aseveró.



Entre los aprehendidos se encuentra Daniel Claros, el hombre que portaba más de 4.000 bolivianos, que asegura ser trabajador de una empresa de gas, que está ubicada en la Av. Petrolera, y no uno de los financiadores del bloqueo.

"Mi cliente se encontraba en inmediaciones de su trabajo. Él se dedica a la venta de gas licuado tanto en la zona norte como en la zona sur y fue confundido con un bloqueador. Se va a someter al proceso y cumplir las medidas. Somos los primeros interesados en que se llegue a la verdad histórica de los hechos", explicó su abogada, que agregó que se demostró que era trabajador de la empresa engarrafadora.

Claros contó que estaba dirigiéndose a su trabajo cuando fue aprehendido. "En ese momento, llegaron los policías y me confundieron con un bloqueador. Sin dejarme explicar, me hicieron callar y me arrestaron. Le dije a un Mayor que le mostraría mi trabajo, que estaba a 100 metros de donde me agarraron, no me hicieron caso", relató.

En cuanto al dinero, explicó que los 4540 bolivianos correspondían a la renta del día anterior por la venta de 202 garrafas y que no pudo entregar a la administración porque se fueron temprano. El trabajador recibió el apoyo de sus compañeros de trabajo, que aseguran también que es inocente.