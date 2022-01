Gobernación: movilizados en la Av. Petrolera no son antivacunas

Cochabamba, Bolivia

La secretaria de Salud de la Gobernación, Daysi Rocabado, indicó que los movilizados en la Av. Petrolera no son antivacunas y que no comprende cuáles son sus demandas.

"Creo que los intereses son distintos. Hemos estado en mesas de diálogo con parte de estas personas y más bien lo que reclamaban era más vacunación especialmente para el grupo de comerciantes en Cochabamba. El pretexto de antivacunas no tiene ningún respaldo, no tiene nada que ver con el verdadero problema que no sabemos claramente qué es", indicó la autoridad.