La mañana de este miércoles, un hecho estremeció a la zona sur de Cochabamba, en inmediaciones del “Avión”: un presunto ladrón, identificado como Mirko Armando Ortiz Aguilar, fue sorprendido dentro de un taller mecánico por el propietario y su ayudante. Según información preliminar, el hombre fue golpeado dentro del lugar y posteriormente perdió la vida. La Policía llegó al sitio, realizó el levantamiento legal del cuerpo e inició las investigaciones. El dueño del negocio y su ayudante fueron aprehendidos y trasladados a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

Sin embargo, lo que parecía ser un caso de “ajuste” contra un presunto delincuente se tornó más complejo tras las declaraciones de la familia y el informe forense.

“Como primera situación, nadie está seguro si mi hijo estaba dentro del taller. Y si estaba, ¿por qué lo sacaron con una cuerda en el cuello y lo arrastraron? Ahora, con el asesinato vil que cometieron, quieren hacer ver que los perros lo mataron. El informe del IDIF no dice que haya mordeduras, lo que sí dice es que mi hijo murió por asfixia mecánica, un broncoaspirado. Eso es asesinato puro y simple”, denunció el padre de Mirko Armando Ortiz Aguilar.

El informe del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) contradice la versión inicial que apuntaba a un ataque de perros o una muerte accidental. El documento, según la familia, es “lapidario”: confirma que la causa de muerte fue asfixia mecánica.

“A mi hijo lo torturaron y ejecutaron” dijo el padre de Mirko que murió en un taller mecánico. Foto: Red Uno

“A mi hijo lo torturaron y ejecutaron” dijo el padre de Mirko que murió en un taller mecánico. Foto: Red Uno

“Ellos quieren hacerlo pasar como homicidio culposo para salir con libertad condicional, pero con lo que existe ahora, esto ya no es ni siquiera homicidio, es asesinato. No quiero venganza, solo justicia. Que la ley se cumpla y que no quede impune”, agregó el padre visiblemente afectado.

Vecinos del sector también aportaron testimonios que abren nuevas interrogantes. Una mujer habría visto cómo el joven era arrastrado con una cuerda al cuello fuera del taller. “Aparte de asesinarlo, lo torturaron”, sostuvo el padre, quien exige que se revisen cámaras de seguridad y se tome declaración a los testigos.

Consultado sobre qué hacía su hijo en el lugar, el padre fue claro: “No puedo decir si estaba bebido o se desubicó, no lo sé. Pero aunque se hubiera equivocado de casa o de lugar, ellos no tenían por qué ejecutarlo ni hacerse justicia por mano propia. Estamos en un país con leyes y no voy a descansar hasta que se haga justicia por el asesinato de mi hijo”.

El caso está en investigación. La Policía mantiene en calidad de aprehendidos al propietario del taller y a su ayudante mientras se esperan las conclusiones de la Fiscalía.

Mira la programación en Red Uno Play