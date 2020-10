A pocos días de haber terminado, el ex de Demi Lovato ya tiene nueva conquista

Cargando...

No ha pasado ni un mes de la ruptura de Demi Lovato con Max Ehrich, lo que llevó a la cantante y actriz devolverle el anillo de compromiso, y ya se puede ver al actor que está listo para volver a enamorarse y es que recientemente acaba de tener un cita con la participante de American Idol, Sonika Vaid.

El intérprete de la telenovela estadounidense "The Young and the Restless" compartió una fotografía en su cuenta de Instagram, en el que aparece abrazando a la cantante. Sonika de 25 años, quien quedó en el quinto lugar de la temporada 15 del reality show musical, compartió cómo fue el primer contacto con el ex prometido de Demi.

“Conocí a Max recientemente en una cena con amigos en común. Fue una noche divertida y todos pudimos pasar el rato e ir al estudio juntos. Hemos estado pasando el rato desde entonces y divirtiéndonos”, comentó, aunque hasta el momento Ehrich no ha revelado nada sobre su encuentro con la joven.

En cuanto a cómo van las cosas entre Max y Demi, una fuente le dijo recientemente que su separación ha sido todo menos amistosa. De hecho, el informante aseguró que la estrella pop se está reuniéndose con su equipo de abogados.

"Ella está teniendo todo tipo de problemas porque Max no la deja en paz", declaró la fuente. "Él ha estado tratando de ponerse en contacto con su familia y amigos y todos lo han bloqueado. Ella está en contacto con abogados ahora para saber qué hacer".

La cantante y el actor empezaron a salir en marzo, justo al inicio de la pandemia por el coronavirus. El actor se mudó a la casa de la intérprete de Sorry Not Sorry para pasar la cuarentena juntos, y así fue como su romance creció a pasos agigantados. Cuatro meses después, en julio, la pareja sorprendió al mundo entero al anunciar que se habían comprometido. La joya para sellar esta unión fue un anillo valorado en un millón de dólares.

Demi y Max aparecían constantemente enamorados en las redes sociales, sin embargo, pronto la magia se acabó y la ex chica Disney terminó su relación con Ehrich, de acuerdo con una fuente, porque se enteró de sus verdaderas intenciones.