Abogada Norka Cuellar: "Jeanine Añez será sentenciada hoy, sin importar su estado de salud"

La Paz

La abogada Norka Cuellar, defensa legal de la expresidenta Jeanine Añez, manifestó este viernes que, pese a verse deteriorada la salud de la exmandataria, los jueces impondrán una sentencia en esta jornada.

“Con seguridad va será hoy día, es casi un hecho de que hoy se dicte sentencia, ese es el objetivo y ese es el fin, condenarla a Jeanine Añez de forma inmediata, no importa las condiciones físicas en las que ella se encuentre, ese es el objetivo”, manifestó Cuellar.

Según la abogada esta tarde se dictará sentencia en contra de la expresidenta Jeanine Añez, en el caso denominado golpe de Estado II. Denunció además que debido al diagnóstico de ansiedad a la expresidenta se le suministró cuatro medicamentos la tarde del jueves, que propiciaron un letargo profundo, hecho que no fue considerado por los jueces que llevaron la audiencia hasta su fin.

“No es un trofeo, no es un aparato, no es una cosa, es una persona, esa premura que tienen en sentenciarla a desequilibrado el sano juicio de un tribunal”, puntualizó Cuellar.

Sostuvo que la exmandataria debe someterse a un juicio de responsabilidades y no a la justicia ordinaria.

“Se violaron todos los derechos de Jeanine Añez, se la ha condenado, no se la dejó salir, no se la dejó tener una atención médica, no se la dejó asistir a su propio juicio”, agregó.