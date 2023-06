Abogado de Calvo: “Condena no empieza tras el fallo, es absurdo que intentarán detenerlo"

Santa Cruz, Bolivia

Tras la condena a dos años de prisión para el exlíder del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, acusado por el agravio y ultraje a la wiphala, se registraron una serie de altercados entre personal policial y ciudadanos que apoyaban a Calvo cuando salía del Juzgado.

El agravio por el que se lo acusa, se habría registrado durante actos del aniversario de Santa Cruz en la plaza 24 de septiembre el pasado 2021, cuando el presidente en ejercicio, David Choquehuanca, izó la wiphala, pero poco después fue retirada en medio de forcejeos y en su lugar se izó la bandera con la flor de patujú.

"Es una decisión totalmente contradictoria, con una errónea interpretación de lo que es la norma penal. Se ha absuelto a Rómulo por los delitos de difusión e incitación al racismo y a la discriminación, condenándole por ultraje a los símbolos nacionales, cuando el tipo penal a los símbolos nacionales es bastante claro, considera símbolos nacionales únicamente a la Bandera, Himno y Escudo Nacional. Ahora bien, la Whipala puede ser al igual que la Kantuta o la flor de Patujú, un símbolo patrio, pero no un símbolo nacional. Esta es una errónea interpretación (...)" , explicó el abogado del exlíder cívico, Martín Camacho.

Recordemos que el pasado 29 de abril de 2022, la Fiscalía de Santa Cruz presentó la imputación formal contra el excívico por los incidentes ocurridos en los actos protocolares por la efeméride cruceña en 2021. Durante la audiencia realizada a Rómulo Calvo este martes 6 de junio, un fuerte contingente policial, los uniformados estaban con equipo antimotín.

"Un total abuso de la fuerza policial, sin sentido y lógica, un total despliegue policial inútil (...) La condena no se empieza a ejecutar cuando se dicta la parte resolutiva, ni siquiera se empieza a ejecutar cuando se lee la sentencia en su integridad. Se empieza a ejecutar cuando adquiere calidad de 'cosa juzgada', porque todavía falta la etapa de los recursos. ¿Qué es lo que pretendía el jefe de seguridad del Tribunal Departamental de Justicia? Sabiendo que no había necesidad de trasladar a ningún detenido, porque Rómulo no tiene ni siquiera medidas cautelares en este proceso", remarcó el jurista.