"Abrazó y protegió a su hijito": Una mamá perdió la vida en el choque de la Blanco Galindo

Cochabamba, Bolivia

Este jueves 14 de septiembre se registró una tragedia, una familia de cinco integrantes resultó gravemente herida, cuando el vehículo donde se transportaban, fue impactado por una camioneta a la altura del kilómetro 10 de la avenida Blanco Galindo, municipio de Quillacollo.

Una madre de 27 años perdió la vida, estaba acompañada de su esposo y sus cuatro hijos, al momento del choque la progenitora abrazó con fuerza al más pequeño, usando su cuerpo como un escudo para salvarle la vida.

El impacto de la colisión fue tan fuerte que tres pasajeros salieron expulsados del taxi, cuando los heridos llegaron a recibir atención médica en una clínica de Quillacollo, verificaron que la mamá estaba sin signos vitales.

“Aproximadamente a horas 18:00 se registró un hecho de tránsito, que técnicamente es denominado colisión con heridos y muerte de una persona (…) Dos motorizados chocaron, cinco personas fueron evacuadas, la mayoría menores de edad. La mujer de 27 llega al nosocomio sin signos vitales”, indicó el comandante de la Policía, Cnl. Jorge Ríos.

Mario López Choque, padre de los niños que sobrevivió al terrible accidente, jamás imaginó la tragedia que viviría toda su familia. "Nadie pensó que esto iba a pasar, estábamos cruzando hacia el surtidor de la tranca. Vi una movilidad que intentaba cruzar, de allá para acá. Yo le dije al conductor que acelerara, porque el otro motorizado nos podría chocar. Pero parece que al chofer no le dio tiempo, porque el otro venía a toda velocidad y se nos vino encima (...) Mi esposa estaba con mi bebé, el otro auto impactó de lleno a mi esposa, para salvar al bebé su madre lo abraza y murió (...) No tengo recursos económicos, con lo poco que tengo estamos tratando de cubrir los gastos", relató a la Red Uno.

El cuerpo de la madre de cuatro niños, fue trasladado hasta el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), donde se le realizó la autopsia de ley. Los familiares llegaron hasta el lugar para retirar el cadáver, piden ayuda a la población, porque son personas de escasos recursos económicos.

El progenitor junto a sus tres hijos, que resultaron heridos, están internados en la Clínica Santa Rita, los menores presentan policontusiones. La hija mayor tiene una fractura en el hueso humeral derecho, será intervenida en la siguientes horas. "El padre presenta un traumatismo craneoencefálico leve (TCEL) y policontusión (...) Al momento los niños se encuentran bajo observación médica", explicó el médico, Danny Rocha.

“No tenemos recursos, hay que pagar el hospital. La niña más grande está mal, el más pequeño se encuentra en terapia intermedia (…) Mi hermano trabajo en una fundición y apenas le alcanzaba para mantener a sus hijos”, contó la hermana del padre de los niños.

Cualquier ayuda que puede comunicarse al 754 – 73577.

El abogado de la familia, Dr. Eduardo Mérida, señaló que el conductor no tuvo intención de frenar. "Este sujeto y su familia no tienen la misericordia de pagar las clínicas, salvar las vidas (...) El conductor de este hecho no tiene un sólo rasguño, ¿será quien conducía? Fíjense el video, hay una persona que sale expulsada del vehículo y se escapa", aseveró.