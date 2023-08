"¡Chocaron de frente!": Aparatoso accidente en la avenida Blanco Galindo

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

Una múltiple colisión se registró en la avenida Blanco Galindo, a la altura del kilómetro 5, tres personas resultaron heridas y fueron llevadas hasta un centro de salud. Al lugar llegaron dirigentes del Sindicato "Primero de Mayo" y piden que se investigue este hecho.

"Había un vehículo estacionado en el medio, quizá con fallas mecánicas. Ahí fue a impactarle la movilidad del sindicato, el conductor se encuentra herido (...)", aseguró el dirigente.

"El chófer de este minibús ha ocasionado el accidente, sus dirigentes han llegado y sacado fotos. El señor se encontraba en estado de ebriedad, ha venido conduciendo a alta velocidad, chocando a los motorizados, produciendo una colisión múltiple (...) Trató de darse a la fuga, gracias a la intervención de la policía lograron agarrarlo en la esquina (...) Mi hermano estaba llevando a su hija a la escuela", indicó el familiar de uno de los afectados.

El minibús se encontraba transportando a pasajeros, una mujer resultó herida. Son cinco vehículos los afectados y con daños materiales de consideración. El chófer del trufi será remitido a dependencias de la Unidad de Tránsito de la Policía.

"Habían vehículos varados en el medio de la vía, a mi ya no me dio tiempo para frenar, ese rato había harto tráfico. No pude frenar en seco, porque detrás de mi trufi habían otros motorizados (...) No me dí a la fuga, sólo fui a orinar, mi auto tiene SOAT. Nos estamos haciendo responsables, no consumí ninguna bebida alcohólica", fueron las declaraciones del conductor.