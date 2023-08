"¡Me lo atropelló, lo dejó botado! ¡Era mi hijo!", clamó una madre desesperada

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

Una madre no encuentra consuelo, busca justicia desde el pasado 1 de julio, cuando un vehículo atropelló a su hijo, Félix Pastor García Garnica de 28 años, en la avenida Blanco Galindo a la altura del kilómetro.

El momento fue captado por cámaras de seguridad, cuando el joven intentaba cruzar la vía, el conductor circula a gran velocidad, lo arrolla y el cuerpo es arrastrado varios metros por el motorizado, para darse a la fuga, sin prestarle auxilio.

El cuerpo de Félix yacía en plena avenida que conecta el Cercado con el municipio de Quillacollo, debido a la gravedad del hecho perdió la vida en la vía, sin recibir ningún tipo de atención. Del terrible hecho pasaron dos meses sin que se dé con el responsable.

Cansada de esperar la madre realiza una vigilia con pancartas y letreros en el lugar que su hijo perdió la vida. “Estoy pidiendo justicia para mi hijo Félix, me lo dejó botado sobre la avenida, en las cámaras no se ve su placa, la del ojo vivo no funciona. Sólo me queda venir a dormir donde murió mi hijo (…) Yo sólo tengo dos hijos”, contó en medio de lágrimas.

Las imágenes de las cámaras de seguridad no son tan claras, no lograron captar el tipo de vehículo, ni otros datos que ayuden a dar con el paradero del conductor.

“Las cámaras han tardado tres semanas, no me atrevo a ver las imágenes (…) Señor conductor usted atropello a mi hijo, usted debe tener familia e hijos. ¡Pero era mi hijo! Mientras yo viva de rodillas voy andar, si aquí no hay justicia, el de arriba se va encargar”, declaró a la Red Uno desesperada.

La madre aseguró que no levantará su vigilia hasta dar con el responsable de la muerte de su hijo. En el lugar se instaló una pequeña capilla de velas, con pancartas que dicen: “Si alguien tiene datos del que me atropelló llamen al 674 59457”, “Pido justicia para mi hijo”, “Aquí fui atropellado y el chofer se dio a la fuga 01/07/2023”.