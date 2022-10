Abuelitos ruegan por ayuda para mantener a sus dos nietos huérfanos tras el asesinato de su hija

La Paz

Isela Poma, es una mujer de 29 años que fue asesinada por su pareja y padre sus hijos, en la zona Periférica de La Paz. El sujeto le rompió la cabeza, y le fracturó sus brazos, piernas y costillas, posteriormente la llevó al Hospital de Clínicas y la abandonó en el lugar, donde finalmente falleció.

El progenitor tras el hecho fue enviado con detención preventiva a la cárcel de San Pedro de la ciudad de La Paz, y tras el asesinato de la madre, los niños de 2 y 10 años quedan en orfandad.

Los abuelos de los menores, afirman que se harán cargo de los niños, pues no cuentan con otra familia, sin embargo, debido a su avanzada edad, señalan que es muy difícil encontrar trabajo, o conseguir recursos económicos.

Pese a cualquier inconveniente, afirman que trabajarán para mandarlos a la escuela y garantizar su educación, piden ayuda de la población para poder sacar adelante a los dos niños que quedaron desprotegidos.

“Dios no más que nos cuide, que no nos enfermaremos, nosotros vamos a cuidar a mis nietos son como mis hijos, como me lo asesinaron a mi hija, nosotros vamos a ver a los niños. Ya no tengo palabras, como habrá muerto mi hija pido justicia, para que ese asesino sufra igual que mi hija ahí adentro (en la cárcel)”, manifestó doña María abuela de los dos niños huérfanos.