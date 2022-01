Actriz denuncia que Marilyn Manson la violó durante un rodaje

Cargando...

Las últimas acusaciones han provocado consternación en el mundo del espectáculo después de las controversiales declaraciones contra el cantante Marilyn Manson, a quien Evan Rachel Wood lo acusó de "prácticamente violarla delante de las cámaras" durante la grabación del video musical del hit de 2007 Heart-Shaped Glasses.

La actriz da todo tipo de detalles en el nuevo documental Phoenix Rising, que se estrenó el domingo 23 de enero en el Festival de Cine de Sundance. En él cuenta momentos de su relación, entre 2006 y 2011 cuando ella tenía 18 años y él 38, y asegura que Manson abusó de ella "durante años".

Según la también modelo, en el videoclip de la canción, que pertenece al sexto álbum de estudio de Manson, Eat Me, Drink Me, habia una "escena simulada de sexo". Sin embargo, cuenta: "Cuando las cámaras comenzaron a grabar, [Manson] me penetró de verdad".

"No sabía cómo defenderme ni sabía cómo decir que no, porque me habían condicionado y entrenado para no responder nunca, solo para seguir adelante. Me di cuenta de que el equipo estaba muy incómodo y nadie sabía qué hacer. Fui forzada a participar en un acto sexual comercial con falsos pretextos... Prácticamente, me violaron frente a la cámara", relata Wood.