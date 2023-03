Acuerdan realizar operativos para eliminar productos de contrabando en Cochabamba

Cochabamba, Bolivia

Tras una reunión desarrollada este jueves en Cochabamba, el viceministerio de Lucha Contra el Contrabando, la Icam, la alcaldía del Cercado y la Policía acordaron rearticular el Comité de lucha contra el contrabando. A ellos se sumarán las Fuerzas Armadas, la Intendencia, la Aduana y el viceministerio de Derechos del Consumidor.

Aseguran que el contrabando afecta a la economía del país y también a la salud de la población.

"No solamente afecta a la economía, a los empresarios, a los pequeños productores, a la industria nacional, sino que atenta también contra la salud de los consumidores, que es la población boliviana", comentó el viceministro Jorge Silva.

Asimismo, se comprometieron a realizar operativos e intervenciones sorpresa para eliminar los productos ilegales en las próximas semanas.

Empresarios privados también sumarán su apoyo a los operativos. Señalan que es necesario controlar los productos ilegales ya que afectan la economía nacional, la producción y las fuentes de trabajo.

"No solamente es un daño económico, sino también genera desempleo. Perdemos más de 580 mil fuentes de trabajo al año. Solo a Cochabamba le afecta más de 100 mil fuentes de trabajo. Esos son los daños que se tienen, pero ante todo, el contrabando es un problema económico, social, de salud pública y también es económico; genera pobreza, desempleo, informalidad y no tributa; el hecho de no tributar perjudica a todos los bolivianos", aseguró Juan Carlos Viscarra, presidente de la Icam.