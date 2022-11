Adolescente de 15 años habría sido agredido por otro estudiante de 18

El hecho se habría suscitado al interior de una unidad educativa de La Paz, según denuncia la madre, los progenitores del agresor la amenazaron para que desista de su denuncia.

La progenitora señaló que, el colegio encubrió los hechos acontecidos, y agregó que no la dejaron ver los videos de cámaras de seguridad del curso.

Según denuncia la progenitora del menor agredido, el joven de 18 años habría golpeado al adolescente de 15 años, por sentarse en una banca equivocada, hecho que no fue reportado a la progenitora.

El padre del agresor quien sería un militar, habría amenazado a la madre del menor para que no denuncie el ilícito a la policía.

“Dijeron que no me iban a reembolsar todo el gasto que estoy haciendo, eso me dijeron los papás del chico”, acotó.