Adolescente fue violada por su padrastro desde los 7 años; la mamá pide pena máxima

Santa Cruz - Bolivia

Desesperada y entre lágrimas una madre de familia clama a las autoridades sentenciar a 30 años de cárcel a su expareja por violar en reiteradas oportunidades a su hija, a quien tenía bajo amenazas para que no hablara de los abusos que sufría.

La madre sentó la denuncia ante la EPI 3 luego de que la menor le confesara los abusos a los que su padrastro la sometía desde el año 2017, cuando la víctima tenía 7 años de edad; actualmente tiene 13.

“Mi hija me comentó todo lo que le había hecho esa persona, son cosas que no se pueden reproducir porque son una atrocidad”, dijo entre lágrimas la mamá de la víctima.

El sujeto ya estuvo recluido en el penal de Palmasola por los delitos de, violación en el año 2013 y por violencia doméstica en el 2022.

La mujer y el acusado tienen dos hijas de 4 y 7 años en común. “La tenía a mi hija mayor amenazada, diciéndole que le haría lo mismo a sus hermanas”, relató.

“Yo pido a las autoridades que por favor me ayuden porque esta clase de persona no puede estar en la calle. A mi hija le quitó su inocencia, la lastimaron desde chica, pido que no lo suelten y lo condenen a 30 años de cárcel”, pidió.