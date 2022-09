Adulto mayor que insultó, amenazó y realizó gestos obscenos brindará sus declaraciones

Cargando...

La Paz, Bolivia

Un hombre de la tercera edad está involucrado en un percance de tránsito, se salió de sus cabales, faltando el respeto a dos mujeres que estaban en el motorizado que obstruía su paso. Las agredió verbalmente con insultos y llegando a realizar actos obscenos. El agresor sería un profesional de ramas económicas y docente universitario.

"Ha perseguido, hostigado a dos mujeres, incluso manifestó conductas sexuales. El caso fue tipificado como acoso sexual, incluso realizó actos grotescos, se tomarán las acciones pertinentes", declararon autoridades.

La jóvenes afectadas decidieron subir a redes sociales las indignantes imágenes, donde el agresor casi ocasionó un accidente de tránsito, todo ocurrió en presencia de un oficial de la policía, que no hizo nada para evitar los vulgares insultos.

El hecho ocurrió el pasado 12 de agosto, pero fue denunciado este lunes 5 de septiembre, todo habría iniciado por un altercado entre vehículos y eso hizo que este hombre reaccione de la forma más vulgar, contra las mujeres que estaban en el otro vehículo. Empezó señalándoles que son "hijitas de mamá", gritando a voz en cuello "yo trabajo, pago mis impuestos".

En un comienzo se ve como el efectivo policial se encuentra en medio de las mujeres y el hombre. Al alejarse el oficial se acerca y hace grotescas insinuaciones.

Cargando...

"¿Quieres filmarme? , grita mientras hace el ademán de bajarse la cremallera del pantalón. "Te encantaría, ni siquiera pagado... Te vas acordar de esta película toda tu vida", le dice mientras se aleja y sube a su auto.

Posteriormente, las mujeres quieren avanzar con el auto, pero el hombre no las deja. "Bájate, pues, me ha pedido que se la meta no me da la gana", grita ante los constantes bocinazos y los pedidos de otros conductores para que avance.