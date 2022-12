"¡Ahora! ¿Qué voy hacer?": Conductor ebrio provocó un accidente de tránsito

Cochabamba, Bolivia

Vecinos denunciaron un aparatoso accidente en la avenida Esteban Gonzáles, en las imágenes que llegaron a nuestro Ojo Ciudadano 769 74005, se puede observar a un conductor que se encontraba en aparente estado de ebriedad, el mismo habría protagonizado un hecho de tránsito, donde dos personas resultaron heridas, dejando daños materiales de consideración.

"Mirá lo que has hecho, mirá lo que has ocasionado. ¡Borracho irresponsable! ¿Cómo manejas así ebrio? Mirá las latas y dice que no está borracho", es el audio que se escucha en el vídeo. Mientras esto transcurre, las personas heridas reciben los primeros auxilios.