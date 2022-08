"¡Dame mis llaves!": Conductor ebrio circulaba en contrarruta en plena avenida Blanco Galindo

Cochabamba, Bolivia

Una curiosa pero peligrosa escena fue registrada la noche de este miércoles en la avenida Blanco Galindo, un joven denunció que un conductor en estado de ebriedad circulaba en contrarruta cerca a la medianoche.

Cuando el motorizado pretendía circular en sentido contrario, personas que se percataron de la situación intentaron ayudar al conductor, quitándole las llaves para evitar un accidente.

"¡Dame la llave! ¡Dame mis llaves! ¡Ya, no quieres darme la llave! ¿No me vas a dar la llave?, ¿No me vas a dar la llave? Yo voy a circular por allá", dice totalmente molesto el conductor que se encuentra en completo estado de ebriedad, mientras los vehículos circulan por la transitada vía rápida.