Alcaldía de Cochabamba denuncia falta de intensivistas y médicos ASSO

Cochabamba, Bolivia

Desde la Alcaldía de Cochabamba informaron que no se han repuesto los médicos que realizan el Año de Servicio Social Rural Obligatorio (ASSO) para el Hospital del Norte y el Hospital del Sur.

La autoridad informó que el 31 de abril concluyó el año de un grupo de médicos e inmediatamente deberían reponerse. Para eso, tanto el hospital del Norte como el del Sur hicieron previamente su solicitud al Servicio Departamental de Salud para que, desde el Ministerio, puedan reponer estos ítems.

La principal urgencia son los médicos para las unidades de terapia intensiva.

"Estamos a un mes y 10 días, ayer se presentaron solamente 6 médicos en el Hospital del Norte y 1 en el Sur; de los 24 solo tenemos 7, nos estarían faltando 17 especialidades. Lo más sensible es que en el Norte teníamos 3 médicos de terapia intensiva -que ya no han vuelto- y nosotros habíamos hecho un contrato temporal, tipo consultoría, de un médico y tenemos uno de ítem. Entonces teníamos 5, pero actualmente no existen, solamente hay dos y es imposible porque la terapia intensiva se maneja 24/7", apuntó Cruz.